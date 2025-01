Temporada baiana do Sem Censura chega ao fim com ícones do axé music

Para terminar em alto astral a temporada de verão do Sem Censura na capital baiana, o programa apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil recebe personalidades do axé music e ícones da cultura entre os convidados das últimas edições especiais em Salvador de quarta (29) a sexta (31).

No ar a partir das 16h, a tradicional produção vespertina da emissora pública comemora 40 anos em 2025 e tem transmissão ao vivo direto do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia. A roda de conversa pode ser acompanhada no app TV Brasil Play, no YouTube do canal e em formato de podcast no Spotify. Também tem horário alternativo na telinha, mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

O grupo É o Tchan, com Beto Jamaica e Compadre Washington, os experientes músicos Armandinho Macedo e Gerônimo Santana, a cantora Mariene de Castro e o ator Luis Miranda são alguns dos convidados de Cissa Guimarães nos programas que fecham a temporada especial da atração. Entre os destaques das entrevistas no palco do Sem Censura estão as quatro décadas do axé music. Durante o papo, os artistas ainda interpretam sucessos autorais e clássicos da música baiana.

Além da sequência de dez edições com a presença de plateia na Bahia, o mês de janeiro reservou ainda uma conquista marcante para a produção da TV Brasil. O Sem Censura ganhou o Prêmio APCA de Televisão na categoria Programa na última semana. O reconhecimento foi anunciado às vésperas da atração celebrar um ano da retomada de seu formato original, que voltou em fevereiro do ano passado.

Axé music embala o programa

O Sem Censura desta quarta (29) entra em ritmo de hits do axé para agitar o final da temporada baiana. Cissa Guimarães recebe na telinha da TV Brasil nomes como Compadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É o Tchan; o cantor e compositor Gerônimo Santana e o coreógrafo Zebrinha.

Os vocalistas do É o Tchan festejam as quatro décadas do gênero musical genuinamente baiano e cantam sucessos que marcaram época nos anos 1990 e no retorno do grupo. Ícone da cultura baiana, Gerônimo Santana é autor de clássicos que atravessam gerações. Ele também dá uma canja desses hits. Conhecido como Zebrinha, o bailarino e coreógrafo José Carlos Arandiba conta sua trajetória artística.

Já na quinta (30), a apresentadora do Sem Censura entrevista a cantora e compositora Mariene de Castro, a chef Lili Almeida e a empresária Lícia Fábio. A artista conversa com Cissa Guimarães sobre Bahia, religião, ancestralidade e carreira. Com doçura, Lili Almeida revela os incríveis sabores do estado através de alimentos e palavras. A bancada ainda tem Lícia Fábio que fala sobre empreendedorismo.

Na última edição da temporada especial do Sem Censura de verão, na sexta (31), o programa do canal público traz o ator Luis Miranda, o cantor e compositor Armandinho Macedo e Padre Lázaro. A trajetória de vida, a carreira e a relação com o estado natal pautam o papo do ator. As quatro décadas do axé music e os 75 anos do trio elétrico são temas de Armandinho Macedo. O veterano destaca a importância desses símbolos do carnaval no estado. Armandinho é filho de Osmar Macedo, músico e idealizador do trio elétrico e da guitarra baiana. Padre Lázaro aborda a religiosidade na capital baiana.

O time de debatedores do Sem Censura em Salvador reúne a atriz e apresentadora, Luana Xavier; a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira; e o jornalista e influenciador digital, Murilo Ribeiro, o Muka. Eles se revezam nas dez edições temáticas fora do estúdio.

Entrevistas marcantes

Desde 20 de janeiro, o programa da TV Brasil está em Salvador. Os especiais do Sem Censura coincidem com as quatro décadas do axé music. Por isso, a produção já recebeu personalidades do gênero para entrevistas exclusivas.

A roda de conversa na Bahia apresentada por Cissa Guimarães trouxe para a bancada as divas Ivete Sangalo e Daniela Mercury, o cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, o músico Carlinhos Brown e a cantora Sarajane; além do Olodum, da Timbalada e do bloco Ilê Aiyê. A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh também participaram da atração, assim como outros convidados.

Outro destaque da temporada do Sem Censura na capital baiana é a presença de plateia para acompanhar as entrevistas e performances dos artistas. O formato do programa segue a dinâmica atual com atrações musicais e bate-papo descontraído com debatedores e vários convidados especiais.