Jogando na Ressacada, Avaí derrota Ituano por 2 a 0

O Avaí fez valer o fator casa e derrotou o Ituano por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17) no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com este triunfo, que foi exibido ao vivo pela TV Brasil, o Leão da Ilha de Santa Catarina chegou aos 40 pontos, assumindo a 6ª posição da classificação. Já o Galo de Itu permanece com 28 pontos, na 16ª colocação, após o revés.

Os donos da casa construíram a vitória na etapa inicial do confronto, primeiro aos 22 minutos com um belo gol do lateral Marcos Vinícius, que deixou um adversário sentado com um drible na entrada da área antes de acertar um chute rasteiro que superou o goleiro Saulo.

O segundo saiu já aos 44 minutos, quando o meio-campista Giovanni aproveitou uma bola que sobrou na intermediária para bater muito forte e dar números finais ao placar.