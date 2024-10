Brasil tem pré-lista de convocados às eliminatórias da AmeriCup 2025

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quarta-feira (23) a pré-lista de convocados da seleção masculina para a janela de novembro das eliminatórias da AmeriCup 2025. Dos 19 convocados, apenas 13 disputarão os dois próximos confrontos da fase qualificatória, em Belém (PA), nos dias 21 e 24 de novembro, contra Uruguai e Panamá, respectivamente. Os jogos ocorrerão sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Ginásio Mangueirinho.

Do elenco que disputou Paris 2024, ficaram fora lista do técnico croata Aleksander Petrovic o armador Yago, que disputa o campeonato sérvio, e o ala Meindl, atualmente no basquete japonês. A novidade na pré-lista é o ala-pivô Samis Calderón, que joga no Auburn (Estados Unidos).

A Seleção masculina, comandada por Petrovic, divulgou pré-lista de 19 atletas para a janela das Eliminatórias da Americup 2025.



🏀Nos dias 21 e 24/11, o Brasil encara o Uruguai e o Panamá no Mangueirinho, em Belém, no Pará.



➡️Petrovic irá contar com 13 atletas da pré-lista pic.twitter.com/hOFOVSLyhK — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) October 23, 2024

- Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Jogos. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro – disse Petrovic, em depoimento à CBB.

O Brasil lidera o Grupo B e pode carimbar a classificação em Belém se ganhar as duas partidas em casa. Os dois últimos confrontos eliminatórios serão em fevereiro de 2025. novamente contra Uruguai e Panamá.. A fase eliminatória da AmeriCup reúnem 16 países das Américas, divididos em quatro chaves. Apenas os três primeiros colocados disputarão a fase principal do torneio continental, em agosto de 2025.

Convocados

ARMADORES

Alexey Borges (Flamengo), Elinho Corazza (Corinthians) e Raul Neto (Pinheiros).

ALAS-ARMADORES

Georginho (Sesi Franca), Didi Louzada (Sesi Franca), Zu Jr (Sesi Franca), e Vitor Benite (Real Bétis/Espanha).

ALAS

Lucas Atauri (Paulistano) e Gui Deodato (Flamengo).

ALAS-PIVÔS

Gabriel Jaú (Kolossos/Grécia), Lucas Dias (Sesi Franca), Nathan Mariano (Sesi Franca), Márcio Santos (Ratiopharm ULM/Alemanha), Mathias Alessanco (Real Bétis/Espanha) e Samis Calderón (Auburn/ EUA).

PIVÔS

Mãozinha (Memphis Hustle/EUA), Ruan Miranda (Flamengo), Bruno Caboclo (Hapoel/Israel) e Tim Soares (Koshigaya/Japão).