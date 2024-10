Buscando a liderança, Sport recebe lanterna Guarani na Ilha do Retiro

O Sport recebe o lanterna Guarani, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (24) na Ilha do Retiro, em Recife, com o objetivo de somar uma vitória que lhe deixe vivo na luta pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite ao vivo.

Ocupando a 3ª posição da classificação com 56 pontos (três a menos do que o líder Santos, que bateu o Ceará por 1 a 0 nesta rodada), o Leão da Ilha do Retiro tenta chegar à terceira vitória consecutiva. Porém, para alcançar este objetivo a equipe pernambucana terá de lidar com os desfalques dos meio-campistas Titi Ortíz, Fabrício Domínguez e Pedro Vilhena. Quem retorna é o volante Felipe.

Desta forma o técnico Pepa deve armar o Sport com a seguinte formação: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe, Julián Fernandéz e Lucas Lima; Wellington Silva, Barletta e Gustavo Coutinho.

Ocupando a última posição da tabela com apenas 31 pontos em 32 jogos, o Guarani sabe que vencer é fundamental para ainda tentar fugir do rebaixamento. Motivado com os triunfos em seus dois últimos compromissos na competição (sobre o CRB e a Ponte Preta), o Bugre deve repetir a escalação que iniciou o clássico com a Macaca.

Desta forma o técnico Allan Aal deve armar o time com: Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Heitor e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas.