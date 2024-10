Paysandu e Operário empatam pela Série B do Brasileiro

Paysandu e Operário empataram em 1 a 1, neste domingo no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Paraná), em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Este resultado não foi positivo para nenhuma das duas equipes. O Fantasma, que chegou aos 47 pontos, na 9ª posição, perdeu a oportunidade de entrar no G4 (zona de acesso para a Série A de 2025). Já o Papão ficou na 14ª colocação com 37 pontos, ainda perto da zona de rebaixamento.

Os visitantes abriram o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Paulinho Bóia cruzou para Ruan Ribeiro, que não perdoou. Porém, aos 13 da etapa final o Operário conseguiu igualar com o atacante Maxwell em cobrança de pênalti.

Triunfo do Vozão

Quem triunfou na rodada foi o Ceará. Na noite de sábado, também com transmissão da TV Brasil, o Vozão bateu o Ituano por 2 a 1, com gols de Lucas Rian e de Aylon, para alcançar a 5ª posição da classificação com 51 pontos. Já o Galo de Itu, que viu Thonny Anderson marcar seu gol de honra, permanece na vice-lanterna com 31 pontos após o revés.