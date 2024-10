Neymar volta a treinar pelo Al-Hilal

Atacante brasileiro se recuperou de uma grave lesão no joelho

Neymar participou do treinamento da equipe e se juntará ao time do Al-Hilal (Arábia Saudita) para sua viagem na Liga dos Campeões da Ásia para enfrentar o Al-Ain após se recuperar de uma lesão grave no joelho, informou o clube da liga saudita.

O atacante brasileiro de 32 anos não joga desde que sofreu uma lesão, em outubro do ano passado, durante a partida entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e passou por uma cirurgia em novembro do ano passado.

Após a transferência do PSG (França) para a Arábia Saudita por um valor relatado de 90 milhões de euros em agosto do ano passado, Neymar havia jogado apenas cinco partidas antes de sua pausa, pois estava lutando contra lesões musculares.

“O Al-Hilal está feliz em anunciar que Neymar se juntará ao time para a viagem fora de casa para Al-Ain. Ele está de volta”, postou o clube na plataforma de mídia social X.

“Neymar participou do treinamento da equipe após concluir seu programa de recuperação”, disse o Al-Hilal em outra postagem.

Eles jogam contra o Al-Ain no Estádio Hazza bin Zayed na próxima segunda-feira (21).

