Partes da Flórida são isoladas por tempestade de neve histórica

Uma tempestade histórica levou mais neve ao longo da costa dos Estados Unidos (EUA) no Golfo do México nessa quarta-feira (22), após paralisar Houston e Nova Orleans nos últimos dois dias e soterrar partes da Flórida com acúmulos inéditos de neve no estado.

Neve, granizo e chuva atingiram alguns pontos do norte da Flórida, sul da Geórgia e sudeste da Carolina do Sul, enquanto a tempestade se arrastava pela região nesta quarta-feira, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

A Flórida já pode ter quebrado seu recorde histórico de queda de neve, na cidade de Milton, no oeste da região do Panhandle, perto de Pensacola, de acordo com Frank Pereira, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia.

Antes dessa tempestade, a prefeita de Milton, Heather Lindsay, disse que não via um floco de neve cair na cidade desde 2014.

"Estamos levando isso na esportiva, mas tudo está fechado", disse Lindsay. A cidade não tem limpa-neve e a maioria dos moradores não tem nem mesmo uma pá de neve, afirmou.

"Mas as crianças estão usando caiaques e câmaras de ar como trenós, aproveitando o dia de neve".

À medida que a precipitação se dissipava nessa quarta-feira, o ar gelado se instalou e permanecerá pelo menos até o fim de semana ao longo da costa do Golfo e da Costa Leste dos EUA.

Tallahassee, capital da Flórida, onde as temperaturas costumam ficar na casa dos 15 graus Celsius em janeiro, deverá registrar mínima de -15 graus Celsius.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien e Marianna Parraga)

