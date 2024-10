Goiás derrota Amazonas e continua vivo na luta pelo acesso

O Goiás derrotou o Amazonas por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (25) no estádio da Serrinha, em Goiânia, em partida atrasada da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, na partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, o Esmeraldino manteve vivas as chances de alcançar o acesso para a Série A.

VITÓRIAAAAA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 🇳🇬



Com gol de Juninho, vencemos o Amazonas por 1 a 0 em casa!



SEGUIREMOS LUTANDO! 💪🏼#GOIxAMA (1x0)#BrasileirãoB pic.twitter.com/8guW8KO5pn — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 26, 2024

A vitória deixou o Goiás com 48 pontos conquistados, na 9ª posição da classificação. Já a Onça Pintada permanece com 45 pontos após o revés, agora na 12ª colocação.

O único gol da partida saiu aos 48 minutos da primeira etapa. Após bate e rebate dentro da área a bola sobrou para o meio-campista Juninho, que apareceu e bateu por cobertura para superar o goleiro Marcão, marcando um golaço.

“Primeiro agradecer a Deus, que é digno de todas as coisas, e agradecer ao apoio da torcida. Graças a Deus pela vitória. Enquanto houver um por cento de chance [de acesso] é noventa e nove por cento de fé”, afirmou Juninho após o jogo.