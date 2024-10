Paquetá pede à federação inglesa que apure vazamento de informações

O meio-campista do West Ham United, Lucas Paquetá, pediu à Associação de Futebol da Inglaterra (FA) que investigue como as informações do processo contra ele por supostas violações das regras de apostas vazaram para a mídia.

Paquetá foi acusado em maio de tentar deliberadamente receber cartões durante quatro jogos da Premier League em 2022 e 2023, para que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas.

O brasileiro de 27 anos nega as acusações contra ele.

“Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando revelar informações sobre meu caso", disse Paquetá em um comunicado publicado nas redes sociais. "Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos são claramente originários de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais". "Portanto, instruí meus advogados a escreverem para a FA para solicitar que eles conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.