Brasil vai à final do Sul-Americano de Beisebol após 10 a 0 no Chile

A seleção brasileira de beisebol está apenas a uma vitória de garantir o bicampeonato no Sul-Americano de Beisebol em Lima (Peru), a primeira competição do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (21), na semifinal, o time comandado pelo técnico Ramon Ito aplicou 10 a 0 no Chile. A decisão do título será no sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no complexo Esportivo Andrés Avelino Cáceres, em Villa María del Triunfo, na capital peruana. O adversário do Brasil será o vencedor da outra semi (Argentina x Peru). A final continental terá transmissão ao vivo no canal da Federação Desportiva Peruana de Beisebol (FDPB).

O Brasil concluiu a fase classificatória em segundo lugar, atrás da Argentina, invicta no torneio. Na sequência ficaram Chile (3º), Peru (4º) e Equador (5º). Oito dos 24 convocados pelo técnico Ramon Into, contemplado com o Prêmio Brasil Olímpico no ano passado, integravam a equipe brasileira vice-campeã nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) no ano passado. Entre eles, Victor Coutinho, que atuou estar tarde como defensor de campo externo (outfielder).

“Hoje foi um jogo muito importante para a gente. A equipe jogou com força e conseguimos sair com a vitória”, disse Victor, em depoimento à FDPB.

Na final no sábado (23), o Brasil pode reencontrar a Argentina, que impingiu a única derrota à seleção brasileira (2 a 0) na estreia da fase classificatória. Um possível novo embate contra os vizinhos hermanos não vai alterar a postura do Brasil em campo, garante Victor Coutinho.

“O beisebol é um jogo difícil, temos equipe para jogar de igual para igual”, disse o defensor.

Diferentemente da edição anterior do Sul-Americano, cujo vencedor assegurou vaga para o Pan de Santiago, esta edição do torneio em Lima não classifica a nenhuma outra competição. No entanto, garante pontos para o Brasil no ranking mundial, fundamentais para pavimentar a classificação olímpica. O beisebol é uma das novas modalidades incluídas no programa olímpico a partir de 2028 - as demais são softbal (versão feminina do beisebol), críquete, flag football, lacrosse e squash.

O próximo compromisso da seleção será em março de 2025, quando ocorrem as eliminatórias para eliminatórias para o Wordl Baseball Classsic (WBC), o equivalente à Copa do Mundo da modalidade.

Resultados - fase classificatória

17/11 - Brasil 0 x 2 Argentina

18/11 - Brasil 10 x 0 Chile

19/11 - Brasil 11 x 1 Peru

20/11 - Brasil 6 x 3 Equador