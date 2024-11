Calderano vence estreia e vai às oitavas do WTT Champions na Alemanha

O mesatenista carioca Hugo Calderano fez valer o favoritismo e venceu a estreia no WTT Champions de Frankfurt (Alemanha) nesta terça-feira (5), assegurando presença nas oitavas de final. Em apenas 24 minutos de partida, o brasileiro, número 6 do mundo, derrotou o sul-coreano Oh Junsung (29º no ranking), de 18 anos, por 3 sets a 0 (parciais de 11/8, 11/7 e 11/7).

Nas oitavas, Calderano enfrentará o cazaque Kirill Gerassimeko (49º), em data e horário ainda a ser definidos. Na única vez em que se enfrentaram, lá se vão oito anos, Calderano levou a melhor sobre o adversário cazaque.

O torneio alemão reúne 10 mesatenistas de elite, entre eles estão os chineses Wang Chuqin e Lin Shidong – líder e vice no ranking mundial - e o jovem francês Félix Lebrun (5º), que derrotou Calderano na disputa da medalha de bronze nos Jogos de Paris. O campeão do WTT Champions - a final será no domingo (10) - somará 1000 pontos no ranking e o segundo colocado ganhará 700 pontos.

Calderano já tem presença garantida no WTT Finals, que decidirá o campeão de 2024 do circuito mundial entre 20 e 24 de novembro, em Fukuoka (Japão). Apenas os melhores 16 mesatenistas do ano disputam o Finals.

O Brasil também contou com Bruna Takahashi (19ª no ranking) na competição individual feminina, mas a paulista se despediu logo na estreia, no último domingo (3), ao perder para a japonesa Mima Ito (8ª) por 3 sets a 0 (11/5, 12/10 e 11/7).