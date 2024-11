Neymar suspeita que lesão mais recente não passou de uma câimbra

Brasileiro saiu de campo mancando 30 minutos depois de entrar no jogo

Neymar não ficou muito abatido depois de ser forçado a deixar a partida do Al Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia, com o atacante dizendo que acha que o problema não passou de uma forte cãibra.

O brasileiro, que saiu mancando 30 minutos depois de entrar no segundo tempo na vitória do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Esteghlal, disse que os médicos o alertaram sobre a possibilidade de problemas musculares após seu retorno de uma lesão no ligamento cruzado anterior.

O jogador de 32 anos voltou à ação há duas semanas, depois de ter ficado fora dos gramados desde a lesão sofrida durante a partida da seleção brasileira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo contra o Uruguai, em outubro do ano passado.

"Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte! Farei exames e espero que não seja nada de mais", disse o jogador. "É normal após um ano acontecer isso, os médicos já tinham me avisado, por isso que tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar", acrescentou.

Neymar jogou apenas sete partidas pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, desde que se transferiu do Paris Saint-Germain por uma taxa de cerca de 90 milhões de euros em agosto do ano passado.

