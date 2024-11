Paralimpíadas Escolares iniciam em São Paulo com recorde de atletas

Competição é a maior do mundo para crianças e jovens com deficiência

As disputas do evento esportivo para crianças e jovens com deficiência considerado o maior do mundo no gênero começaram nesta quarta-feira (27), em São Paulo. Realizadas desde 2006 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares de 2024 reúnem 2.013 atletas-alunos (um recorde) representando os 26 estados do país e o Distrito Federal. Eles disputam medalhas em 13 modalidades até a próxima sexta-feira (29), no Centro de Treinamento Paralímpico.

O atletismo é a modalidade com mais competidores (1.010). Entre eles, o único estrangeiro do evento. Nascido em San Félix, cidade venezuelana a mais de 600 quilômetros da capital Caracas, Jorge Tortoledo teve meningite na infância, que atingiu sua locomoção. Ele e a família vieram ao Brasil em 2019, como refugiados, em busca de uma cirurgia para tratar as sequelas da doença. Três anos depois, quando ainda vivia em um abrigo em Boa Vista, foi apresentado ao esporte paralímpico, o que, segundo ele, foi decisivo para permanecer no país.

“Comecei no basquete, por poder usar a cadeira [de rodas] e correr. Um dia, o professor Vinícius [Denardin, coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Roraima] me chamou, disse que poderia funcionar melhor no atletismo, pois eu era veloz. Aí fui para o atletismo, treinei só um mês e já me convocaram para viajar [para as Paralimpíadas Escolares de 2022, também em São Paulo]. Fiquei assustado, nunca tinha viajado de avião, mas logo no primeiro campeonato ganhei dois ouros. Graças a Deus conheci aqui [no Brasil] o esporte. Na Venezuela, não tinha nada disso”, contou Jorge, de 17 anos e que compete nas classes F34 (arremesso de peso para atletas que competem sentados) e T34 (provas de pista para cadeirantes).

A delegação do estado conta ainda com Carlos Elielson da Silva, indígena do povo Wapichana, que se concentra principalmente em Roraima e na Guiana. Segundo o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), cerca de 11 mil indivíduos da etnia vivem no território brasileiro. O jovem, de também 17 anos, mora na comunidade Tabalascada, em Cantá (RR), a 30 quilômetros de Boa Vista. Ele foi acometido, ao nascimento, por uma paralisia cerebral, que afetou o lado esquerdo do seu corpo.

“Na comunidade do Carlos, os professores de Educação Física souberam que teríamos uma competição em Boa Vista e o levaram com outros alunos para participarem e conhecerem o movimento paralímpico. O Carlos logo teve resultados no atletismo e conseguiu classificação para as Paralimpíadas Escolares. É a primeira competição nacional dele, está um pouco nervoso, mas na hora da prática, com certeza, vai desempenhar”, projetou Vinícius, que também é chefe da equipe de Roraima no evento.

“É minha primeira vez saindo do estado. É um pouco estranho, acho que porque a cidade [São Paulo] é grande. Se for ao pódio, trouxe a bandeira da minha escola [Estadual Indígena Professor Ednilson Lima Cavalcante]. Meu sonho é seguir em frente e viajar por muitos lugares”, declarou Carlos, que está nas classe F37 (arremesso de peso) e T37 (provas de pista), ambas para atletas com paralisia cerebral.

Inspiração ao lado

As Paralimpíadas Escolares são a porta de entrada de jovens atletas com deficiência ao mundo do alto rendimento. Pela competição, passaram muitos que não apenas foram a uma Paralimpíada, mas conquistaram medalhas no megaevento. Casos do paraibano Petrúcio Ferreira, velocista tricampeão paralímpico dos 100 metros da classe T47 (amputados de braço), do brasiliense Leomon Moreno, ouro em Tóquio (Japão) no goalball (esporte desenvolvido para deficientes visuais), e do mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, nadador da classe S2 (para atletas com comprometimento físico-motor severo) que já acumula cinco douradas nos Jogos, três delas obtidas este ano em Paris.

Inclusive, na edição deste ano da competição escolar está justamente um dos medalhistas brasileiros na capital francesa. Bronze no revezamento 4x100 metros livre da classe S14 (deficiência intelectual), o mineiro Arthur Xavier, de 17 anos, participa do evento em São Paulo pela terceira vez.

“É superlegal ver o público que me acompanhou, que torceu por mim, rever amigos de outros estados e competir, claro. Acho que sou mais visado [pelos adversários] por ter essa Paralimpíada na carreira, bate uma pressãozinha, mas tem que acostumar né? É importante [participar] pelos jovens atletas que estão começando agora. Servir de inspiração, para que nunca desistam dos sonhos”, declarou Arthur.

O pernambucano Wagner Leonardo da Silva teve a experiência de competir na raia vizinha a de Arthur, na prova dos 100 metros costas, que reuniu atletas com diferentes deficiências. Atleta da classe S9 (limitação físico-motora menos severa), ele participa das Paralimpíadas Escolares pela quarta vez. Devido a uma osteomielite (infecção óssea), o nadador tinha uma perna menor que a outra. Este ano passou por uma cirurgia para amputar o membro inferior acometido pela doença.

“O cara [Arthur] é uma lenda, uma máquina. Tentei acompanhar, mas não deu certo não [risos]”, brincou Wagner.

Revelação de talentos

A delegação de São Paulo é a maior desta edição das Paralimpíadas Escolares, com 305 representantes. O estado é tanto o atual campeão por equipes como o maior vencedor (11 títulos) do evento. Minas Gerais (176), Santa Catarina (159), Espírito Santo (115) e Mato Grosso do Sul (101) completam o top-5 dos times com mais atletas. Na outra ponta, a Bahia veio com apenas nove competidores à capital paulista.

Além de atletismo e natação, outras 11 modalidades estão em disputa no Centro de Treinamento Paralímpico: basquete em cadeira de rodas (realizado no formato 3x3 ao invés do tradicional 5x5), badminton, bocha, futebol de cegos, futebol de paralisados cerebrais (PC), goalball, halterofilismo, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

“Nas Paralimpíadas Escolares, conseguimos detectar diferentes talentos de diferentes regiões. Falamos de uma comunidade indígena no extremo Norte do país, mas também temos alunos do Sul, do Nordeste, Centro-Oeste... Alguns vêm com a perspectiva da iniciação, outros para descobrirem o esporte, mas, depois que saem com a medalha no peito, voltam para seus estados para trabalharem, treinarem, quem sabe ingressarem em uma seleção de jovens, depois de adultos e darem orgulho ao país. É inevitável que tenhamos cada vez mais sucesso no movimento paralímpico”, concluiu Vinícius, de Roraima.