 Real Madrid afirma que cirurgia no joelho de Militão foi bem-sucedida

Estimativa é que recuperação do defensor brasileiro leve até 9 meses

O defensor brasileiro Éder Militão foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para uma lesão no joelho sofrida dias atrás, disse o Real Madrid nesta terça-feira (19).

"Nosso jogador Éder Militão foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito... Militão começará seu processo de recuperação nos próximos dias", afirmou o clube, em um comunicado.

Parte médico de Militão.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2024

O jogador brasileiro se machucou na partida do Real Madrid contra o Osasuna no início do mês.

De acordo com a imprensa espanhola, espera-se que ele fique afastado por um período de sete a nove meses.

