Botafogo leva 3 a 0 do Pachuca e dá adeus à Copa Intercontinental

O time mexicano Pachuca venceu o Botafogo por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), e avançou para as semifinais da Copa Intercontinental da Fifa com gols de Oussama Idrissi, Nelson Deossa e Salomon Rondón no segundo tempo.

O Pachuca enfrentará o Al-Ahly, do Egito, no sábado (14), em busca de vaga na final da próxima semana contra o Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões.

