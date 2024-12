GP da Holanda será retirado do calendário da Fórmula 1 após 2026

O Grande Prêmio da Holanda, casa do tetracampeão mundial Max Verstappen, deixará de fazer parte do calendário a partir de 2026, anunciou a Fórmula 1 nesta quarta-feira (4).

Uma extensão de um ano foi acordada com o promotor local para 2026, com a corrida em Zandvoort a ser realizada no formato sprint pela primeira vez, disse o esporte de propriedade da Liberty Media em um comunicado.

A corrida à beira-mar em um circuito da "velha guarda" se tornou uma festa estrondosa e com ingressos esgotados para o "Exército Laranja" de Verstappen acostumado a torcer pelo piloto da Red Bull para mais uma vitória.

Verstappen, que garantiu seu quarto título consecutivo em Las Vegas no mês passado, ficou em segundo lugar em Zandvoort este ano, atrás de Lando Norris, da McLaren.

Essa foi a primeira vez desde que a corrida voltou ao calendário em 2021, após uma ausência de 36 anos, que Verstappen não triunfou em Zandvoort.

"Sou incrivelmente grato pelo trabalho que a equipe do Grande Prêmio da Holanda fez nos últimos anos", disse o chefe-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que afirmou que a corrida elevou o nível do espetáculo e do entretenimento na Europa. "Todas as partes colaboraram positivamente para encontrar uma solução para estender a corrida, com muitas opções, incluindo alternância ou eventos anuais na mesa, e respeitamos a decisão do promotor de terminar sua incrível corrida em 2026."

O diretor do Grande Prêmio da Holanda, Robert van Overdijk, disse que a corrida foi um enorme sucesso.

"Somos uma empresa privada e operada por particulares, e precisamos equilibrar as oportunidades apresentadas pela continuidade da realização do evento com outros riscos e responsabilidades", acrescentou. "Decidimos sair em alta com mais dois incríveis Grandes Prêmios da Holanda em 2025 e 2026. Queríamos dar esse passo enquanto nosso evento é adorado e apoiado por fãs apaixonados, residentes e a comunidade da Fórmula 1."

O calendário da Fórmula 1 já tem um recorde de 24 corridas e Domenicali falou sobre a alternância de algumas corridas europeias para permitir a entrada de outras.

A Fórmula 1 está interessada em incluir uma etapa africana, enquanto a Alemanha e a França estão ausentes no momento. O Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, o Grande Prêmio da Bélgica, em Spa, e Imola, na Itália, são vistos como candidatos a um rodízio a partir de 2026.

A temporada da Fórmula 1 termina em Abu Dhabi no domingo (8).

