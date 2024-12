LeBron quebra recorde de Abdul-Jabbar de mais minutos em quadra

LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, quebrou o recorde de longa data de Kareem Abdul-Jabbar na NBA para o maior número de minutos jogados na história da temporada regular, ao marcar seu 57.447º minuto na vitória de sua equipe sobre o Sacramento Kings na quinta-feira (19).

Abdul-Jabbar, seis vezes campeão da NBA e seis vezes melhor jogador, terminou sua carreira em 1989, tendo jogado 57.446 minutos.

James, que completa 40 anos no final deste mês, quebrou o recorde aos 10 minutos da vitória por 113 a 100 em Sacramento -- o mesmo time contra o qual ele estreou na NBA com o Cleveland Cavaliers em 2003.

