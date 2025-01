João Fonseca abre confronto contra França na Copa Davis neste sábado

O carioca João Fonseca, de 18 anos, será o primeiro atleta da equipe brasileira a estrear contra a França na primeira rodada das eliminatórias da Copa Davis, a Copa do Mundo do tênis masculino. Após sorteio nesta sexta-feira (31), ficou definido que Fonseca, recém alçado ao 99º lugar no ranking mundial, enfrentará Ugo Humbert (15º), às 10h30 (horário de Brasília) deste sábado (31), em Orleans (França), no primeiro de cinco jogos em quadras duras e cobertas. Na sequência, o paranaense Thiago Wild (76º) encara Arthur Fils (19º).

“É uma oportunidade de representar e homenagear o Brasil. Para mim, é sensacional fazer parte disso e queremos colocar o nosso tênis entre os principais do mundo, assim como no ano passado, disse Fonseca, referindo-se a volta do país à Copa Davis em 2024, após um hiato de nove anos. "A batalha está chegando. Eles têm uma equipe excelente, da mesma forma que o Brasil também. Nosso grupo é extremamente forte e unido, o que faz a diferença em competições por equipes".

Às 10h de domingo (2), haverá confronto de duplas entre os brasileiros Rafael Matos (#38º - ranking de duplas) e Marcelo Melo (#39º) e os franceses Benjamin Bonzi (#287º) e Pierre-Hugues Herbert (#277º). Em seguida, os números 1 de cada país ficarão frente a frente: Thiago Wild duelará com Arthur Fils.

"CONTAMOS COM A TORCIDA DE TODOS"



Se o capitão falou, tá falado!



BORA, TIME BRASIL BRB!!!! pic.twitter.com/JoZKupETjy — CBT (@cbtenis) January 31, 2025

De acordo com o regulamento, se houver empate após as quatro partidas, será realizado o quinto e último jogo, também com adversários definidos: João Fonseca contra Arthur Fils.

Na última terça (28), o capitão da equipe brasileira Jaime Oncins passou a treinar todos os convocados – o quinteto nacional conta ainda com Matheus Pucinelli (#302º) - no Palais des Sports, mesmo local das partidas da Copa Davis. O treinador está ciente do favoritismo dos anfitriões.

“Nós já sabíamos das possibilidades e adversidades de jogar aqui contra a França. Então ganhamos [tempo] durante a semana para deixar a equipe pronta, independente da formação”, disse Oncins. “Se você colocar no papel, a França é favorita pelos rankings e pelo ambiente, mas eu acredito bastante no nosso tempo. É uma situação semelhante a alguns confrontos recentes que tivemos, como contra a Dinamarca”, comparou o técnico, referindo-se a vitórias contra dinamarqueses e suecos nos últimos anos.

Se avançar à fase principal, o Brasil irá em busca do título inédito da Copa Davis. Por quatro vezes a amarelinha chegou às semifinais: 1966 e 1971 (edições realizadas no antigo sistema de acesso e descenso de equipes) e também nos anos de 1992 e 2000.

Formato

A eliminatórias da competição são divididas em duas rodadas. Caso o Brasil avance, enfrentará na sequência o vencedor de Croácia e Eslováquia, em data e horário ainda a serem divulgados.

Ao todo, as eliminatórias reúnem 26 seleções da elite do tênis mundial e apenas 13 delas avançam à fase principal da competição, que costuma ocorrer em setembro. Os 13 classificados se juntarão à Itália, campeã no ano passado. Este ano, no entanto, houve mudança no formato da disputa: a fase de grupos foi substituída pelo formato de jogos mata-mata.

As partidas fase principal – sete classificados mais a Itália, atual campeã - serão definidas após o término das duas rodadas eliminatórias. Os duelos serão em Bolonha (Itália).