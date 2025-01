Marta decide permanecer no Orlando Pride da liga de futebol dos EUA

A atacante brasileira Marta está adicionando mais dois anos à sua carreira no clube Orlando Pride, da NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos, apesar das especulações generalizadas de que ela estaria pendurando as chuteiras para sempre.

Considerada uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, Marta, que completa 39 anos no mês que vem, disse anteriormente que havia jogado sua última Copa do Mundo e Olimpíada e, em novembro, ergueu o primeiro troféu de campeã da NWSL do Orlando.

"Foi a honra de uma vida inteira representar esta comunidade, ser sua capitã e trazer o primeiro campeonato da liga para a cidade de Orlando", disse Marta em um vídeo postado nas mídias sociais na quinta-feira (9). "Vou ficar em casa!", acrescentou ela com um spray de fogos de artifício roxos do Orlando Pride sendo lançado atrás dela.

Marta detém o recorde de maior número de gols em Copas do Mundo de futebol feminino, com 17, e teve uma temporada produtiva em 2024 com o Pride, marcando 11 vezes. Ela ajudou o Brasil a conquistar sua terceira medalha de prata olímpica em Paris no ano passado.

A recontratação da seis vezes eleita Jogadora Feminina do Ano da Fifa foi uma prioridade comercial importante, disse o diretor esportivo do Pride, Haley Carter.

"O impacto que ela causou em nossa equipe, em nosso vestiário e em nossa comunidade é evidente, é claro, por meio de sua incrível habilidade como jogadora, mas ainda mais por meio de seu estilo de liderança altruísta e exemplar", disse Carter em um comunicado.

* É pribida a reprodução deste conteúdo.