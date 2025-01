Sinner vence Shelton e vai à final na Austrália em busca do 2º título

O atual campeão do Aberto da Austrália, Jannik Sinner, continuou sua brilhante campanha no torneio nesta sexta-feira (24) com uma vitória por 7-6(2), 6-2 e 6-2 sobre o norte-americano Ben Shelton e agora buscará o segundo título consecutivo no Melbourne Park contra o alemão Alexander Zverev.

"Estou feliz por estar de volta à final", disse Sinner, que teve que superar uma cãibra no terceiro set. "Os domingos são dias especiais em torneios e espero poder aproveitar."

Sinner entrou na partida na Rod Laver Arena tendo vencido quatro de seus cinco confrontos com o canhoto Shelton, mas se viu em apuros logo no início, quando o adversário quebrou seu saque.

O primeiro cabeça de chave do torneio superou um início tímido para empatar em 2-2 e atacou o potente saque de Shelton em todas as oportunidades, mas uma falha no 11º game o deixou em apuros novamente antes de salvar dois set points para forçar um tie-break.

Shelton perdeu a precisão e ficou em desvantagem de 4-0 no tie-break, deixando o caminho livre para Sinner vencer o primeiro set com tranquilidade.

"Foi um primeiro set muito difícil, mas crucial", disse Sinner. "Ele não estava sacando da melhor forma, não onde queria. Nós dois devolvemos melhor do que sacamos. Os primeiros sets geralmente podem lhe dar confiança e foi tenso. Estou feliz como lidei com isso."

Depois de um início sem fôlego no segundo set, Sinner soltou o freio de mão e venceu os quatro primeiros games, logo deixando um Shelton abatido para dobrar sua vantagem na partida.

Sinner sentiu um problema na perna esquerda durante um terceiro set tenso e precisou ser atendido depois de quebrar o saque do adversário para abrir 3-2, antes que alguns grandes golpes vencedores o levassem à sua segunda final australiana consecutiva.

Zverev books his spot in the AO 2025 final as Djokovic retires mid-match💔https://t.co/QHUEZqwqPP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2025

Zverev, segundo cabeça de chave, chegou à sua primeira final do Aberto da Austrália depois que Novak Djokovic, 24 vezes campeão de Grand Slam, se retirou com uma lesão na coxa esquerda após perder o primeiro set por 7-6(5).

A longa espera do sérvio para ampliar o recorde com o 25º troféu continuará um ano depois que ele foi eliminado do Melbourne Park com uma derrota na semifinal para Sinner.

"A primeira coisa que quero dizer é: por favor, não vaiem um jogador quando ele sair machucado", disse Zverev em sua entrevista na quadra após algumas vaias da torcida. "Sei que todos pagaram ingressos e querem ver uma partida de cinco sets". "Ele ganhou este torneio com um problema abdominal, ganhou este torneio com uma lesão no tendão", acrescentou. "Então, por favor, mostrem algum respeito."

