Yago volta à seleção para eliminatórias da Americup de Basquete

Já classificada, a seleção brasileira de basquete masculino foi convocada para os últimos jogos das eliminatórias da Americup. Entre as novidades na lista de 12 jogadores anunciada nesta terça-feira (28) pelo técnico Aleksandar Petrovic estão o armador Yago Mateus, que não atuava pela amarelinha desde a Olimpíada e Paris, e o ala-armador Didi Louzada, já recuperado de lesão. O Brasil competirá fora de casa com Uruguai e Panamá, respectivamente nos dias 21 e 24 de fevereiro.

“Não quero trazer ninguém do Japão, uma viagem muito longa. Benite também está em um momento decisivo na Espanha. Vamos ter um pouco da continuidade da última janela, com muitos jovens, e também vamos ter o Yago, já que a Euroliga tem uma parada. Ele merece estar de novo com a seleção brasileira. E também a importante volta do Didi após lesão. É um grupo que tem qualidade de sobra para cumprir o objetivo dessa janela. Para a Americup, todos os atletas estarão disponíveis, e isso é muito importante”, expôs Petrovic, que projeta 100% de aproveitamento ao fim das eliminatórias.

Entre os jovens citados pelo técnico, que estiveram nas vitórias contra os uruguaios e panamenhos, em novembro, em Belém (PA), estão os alas-pivô Mathias Alessanco e Márcio Santos e o ala-armador Reynan.

Ao todo 16 seleções das Américas disputam as eliminatórias da AmeriCup, divididas em quatro grupos. Apenas os três primeiros colocados em cada chave avançam à fase principal do torneio continental, em agosto de 2025, na Nicarágua. O Brasil busca o penta na AmeriCup, após a frustração do vice-campeonato em casa, na última edição, em 2022. Na ocasião, a seleção foi superada pela Argentina (75 a 73), na lotada Arena Geraldão, em Recife. O Brasil já levantou a taça em 1997, 2001, 2003 e 2011.

Jogos (horários de Brasília)

21/02 – 20h10 – Uruguai x Brasil - cidade de Paysandú (Uruguai)

24/02 - 22h40 – Panamá x Brasil - Cidade do Panamá

Lista de convocados

Yago - Estrela Vermelha (Sérvia)

Alexey Borges - Flamengo

Elinho - Corinthians

Georginho - Sesi/Franca

Kevin Crescenzi - Paulistano

Reynan - Pinheiros

Didi Louzada - Sesi/Franca

Mathias Alessanco - Real Betis (Espanha)

Nathan Mariano - Sesi/Franca

Márcio Henrique - RatioPharm Ulm (Alemanha)

Gabriel Jaú – Kolossos (Grécia)

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv (Israel)