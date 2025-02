Judô brasileiro estreia nesta sexta-feira em Grand Slam no Uzbequistão

O Brasil estreia nesta sexta-feira (27) no Grand Slam de Judô de Tashkent (Uzbequistão), terceira etapa do circuito mundial que distribui até 1000 pontos no ranking aos vencedores. A delegação nacional conta com 11 representantes (sete mulheres e quatro homens) que competirão com outros 231 judocas de 22 países. O Grand Slam vai até domingo (2 de abril), com transmissão ao vivo online no canal Judo TV.

A equipe feminina conta com o trio Beatriz Freitas (categoria 78 quilos), Karol Gimenes (78kg) e Clarice Ribeiro (48 kg) – que subiu ao pódio no último fim de semana, no Open Europeu de Varsóvia (Polônia) -, e também com as experientes atletas), Ketleyn Quadros (63kg), Rafaela Silva (63kg), Natasha Ferreira (48kg) e Jéssica Lima (57kg).

No time masculino estão o Brasil contará com Chrystian Silva (60kg), Ronald Lima (66kg), Gabriel Genro Alves (73kg) e João Macedo (81kg).

Os judocas buscam somar pontos com vistas ao ranqueamento para o Mundial da modalidade, no início de junho, em Budapeste (Hungria).

Agenda

SEXTA-FEIRA (28)

Lutas preliminares às 2h30 e finais às 9h*

Chrystian Silva x Cedric Revol (França) – categoria 60kg masculino

Ronald Lima x Ying-Jie Jiang (Taiwan) – 66 kg masculino

Natasha Ferreira X vencedora da luta Laziza Haydarova (Uzbequistão) x Hikari Yoshioka (Japão) - 48 kg feminina

Jéssica Lima x Despina Bochkova (Uzbequistão) – 57 kg feminina

SÁBADO (1º de março)

Lutas preliminares às 4h e finais às 9h*

Gabriel Genro Alves x Shakhram Ahadov (Uzbequistão) – 73 kg masculino

João Macedo x Timo Cavelius (Alemanha) – 81 kg masculino

Rafaela Silva x Alexandra Balabanova (Rússia) – 63 kg feminino

Ketleyn Quadros x vencedora da luta Stefaniya Vlasova (Rússia) x Marjona Nurulloeva (Uzbequistão) - 63 kg feminino

Danielle Oliveira x Maya Kogan (Israel)

DOMINGO (2)

Lutas preliminares às 2h30 e finais às 9h*

Beatriz Freitas x Petrunjela Pavic (Croata) – 78 kg feminino

Karol Gimenes x Shoira Aminova (Uzbequistão) – 78 kg feminino

* horários de Brasília