Liga de Futebol Americano volta a jogar em São Paulo

A exemplo do que ocorreu no ano passado, mais uma partida da Liga de Futebol Americano (NFL) será realizada na cidade de São Paulo em 2025. O duelo ocorrerá novamente na Arena Corinthians, no dia 5 de setembro.

Desta vez, o mando do campo será do Los Angeles Chargers. O adversário ainda não foi anunciado.

No ano passado, na primeira vez em que a liga foi realizada em solo brasileiro, o Philadelphia Eagles foi o mandante da partida contra o Green Bay Packers. A vitória foi do Philadelphia Eagles, com o placar de 34 a 29.

“A NFL tem reconhecido todo o esforço que a cidade de São Paulo fez para que o primeiro jogo, que aconteceu no ano passado, fosse um grande sucesso. A gente tem o contrato assinado para 2025. e agora vamos dialogar para poder dar continuidade nos próximos anos”, disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

De acordo com a prefeitura paulista, o jogo anterior movimentou US$ 61 milhões para a economia da cidade, com todos os ingressos vendidos em cerca de duas horas. “São Paulo recebeu 52% do público da NFL de fora da cidade e 12% veio de fora do Brasil. É o evento de São Paulo que proporcionalmente recebe mais estrangeiros”, disse Gustavo Pires, diretor-presidente da SPTuris.

Com mais de 36 milhões de fanáticos pela modalidade, o Brasil é um importante mercado global para a NFL já que conta com a segunda maior base de fãs internacionais da liga, ficando atrás apenas do México.

“O clube [Los Angeles Chargers] vem de uma temporada incrível, mas, não só isso, é um time ansioso para experimentar o calor e a paixão dos torcedores brasileiros e que também está comprometido em maximizar a riqueza e toda a diversidade de uma cidade única no planeta que é São Paulo”, disse Luiz Martinez, diretor geral da NFL Brasil.

Mais detalhes sobre a programação do evento e início da venda de ingressos podem ser consultados no site.