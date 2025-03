COI confia no apoio de Trump para Jogos de Los Angeles 2028, diz Bach

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sido um apoiador e promotor de longa data dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e o Comitê Olímpico Internacional está confiante em seu apoio contínuo, disse nesta sexta-feira (7) o presidente do COI, Thomas Bach, que está prestes a deixar o cargo.

Os Jogos foram concedidos a Los Angeles em 2017, quando Trump era presidente. Ele também se encontrou com Bach na Casa Branca naquele ano, pouco antes de os Jogos serem entregues à cidade.

Mas a decisão de Trump no mês passado de banir os atletas transgêneros do esporte feminino em seu país vai contra uma regra do COI que permite que os atletas transgêneros participem das Olimpíadas. As Paralimpíadas também permitem a participação de atletas transgêneros.

Embora os Jogos de Los Angeles não dependam de financiamento federal como a maioria das outras Olimpíadas, já que o projeto é financiado pelo setor privado, o governo federal desempenha um papel fundamental no fornecimento de segurança, transporte e assistência de viagem, entre outras áreas de apoio ao evento.

"Meu conselho [para meu sucessor] é que confie no apoio do presidente Trump e de seu governo aos Jogos de Los Angeles", disse Bach, que deixará o cargo em junho, em uma mesa redonda com a imprensa. "Ele tem sido um promotor e apoiador desses Jogos durante seu primeiro mandato. Esses Jogos foram alocados para Los Angeles durante o primeiro mandato. Ele adora esportes."

O primeiro governo Trump promulgou uma proibição de viagens visando vários países de maioria muçulmana, que o presidente na época disse ser necessária para proteger os EUA contra ataques de militantes islâmicos.

Isso causou preocupação no mundo dos esportes, pois as Olimpíadas reúnem mais de 10.500 atletas de mais de 200 países. Outras dezenas de milhares de pessoas são equipes de apoio, técnicos, árbitros, mídia e torcedores estrangeiros.

"Também vemos que há um relacionamento muito bom estabelecido entre o comitê organizador e o presidente Trump e sua administração. O mesmo acontece com o Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA", disse Bach.

O alemão, de 71 anos, deixará o cargo em junho após 12 anos no comando, com eleições para seu sucessor em 20 de março.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.