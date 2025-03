Cristian Ribera conquista ouro na Copa do Mundo de esqui cross-country

O brasileiro Cristian Ribera conquistou, neste sábado (1), a medalha de ouro na prova do sprint na etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country disputada em Steinkjer (Noruega). Ele alcançou o feito com o tempo de 2min08s83, superando o ucraniano Aleksyk Oleksandr, prata com 2min16s67, e o cazaque Khamitov Yerbol, bronze com 2min16s79.

Esta é a segunda medalha dourada do esquiador rondoniense na competição. Ele venceu a prova de 10 quilômetros na última sexta-feira (28) com o tempo de 26min09s50. A prata ficou com o cazaque Yerbol Khamitov (27min30s30) e o bronze com o norte-americano Daniel Cnossen (28min00s20).

Cristian Ribera é ouro na Copa do Mundo de esqui cross-country na Noruega 🥇🇳🇴



O atleta chegou em primeiro lugar na prova de 10km da Copa do Mundo da modalidade. Esta foi sua estreia na competição internacional que conta ainda com duas provas.



— Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) February 28, 2025

No próximo domingo (2) Cristian Ribera terá mais uma oportunidade de conquistar uma medalha, desta vez na prova dos 5 quilômetros.