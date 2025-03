Julgamento da morte de Maradona desperta emoções na Argentina

A Argentina iniciará nesta semana um julgamento contra a equipe médica do falecido ícone do futebol Diego Maradona por homicídio por negligência, um caso que tem carregado as emoções no país onde o vencedor da Copa do Mundo ainda tem uma reverência quase divina.

O julgamento, que deve durar meses, começa na próxima terça-feira (11), mais de quatro anos após a morte de Maradona, em novembro de 2020, por insuficiência cardíaca aos 60 anos, depois de passar por uma cirurgia no cérebro dias antes. Sua equipe médica geralmente rejeita as acusações.

Um tribunal em San Isidro, nos arredores de Buenos Aires, ouvirá cerca de 120 testemunhos. Os réus são acusados de “homicídio simples com dolo eventual” no tratamento do ex-jogador do Boca Juniors (Argentina) e do Napoli (Itália).

A morte de Maradona abalou a nação sul-americana, onde ele era reverenciado, provocando um período de luto e acusações furiosas sobre quem era o culpado após a batalha de anos do ícone contra o vício e a saúde precária.

Apelidado de “D10S”, uma brincadeira com a palavra espanhola para deus, e “Pelusa” por seu cabelo proeminente, Maradona lutou contra o vício em álcool e drogas, mas era adorado - inclusive em tatuagens - por seu gênio imperfeito que levou a Argentina à glória na Copa do Mundo de 1986.

Isso acirrou a raiva em torno de sua morte, enquanto uma junta médica nomeada para investigar as circunstâncias concluiu, no início de 2021, que a equipe médica do astro do futebol havia agido de forma “inadequada, deficiente e imprudente”.

“Espero que haja justiça porque eles o mataram. Diego [Maradona] deveria estar vivo”, disse o comerciante argentino Luis Alberto Suárez à Reuters em Buenos Aires. “Eles não cuidaram dele”.

No entanto, nem todos tinham tanta certeza.

“Só posso falar pelo que vejo de fora. Mas não podemos dizer se eles estavam errados ou não”, disse o trabalhador autônomo Martin Milei.

“Em retrospecto, eles erraram completamente. Mas acho que há mais pessoas responsáveis do que o que está sendo dito”.

O argentino desempregado Pablo Knopfler disse que espera que o julgamento descubra a verdade.

“Espero que haja um julgamento para saber com mais clareza o que aconteceu com Diego”, declarou. “Talvez haja alguém acima de nós ou talvez o próprio Diego que queira esclarecer o que aconteceu com ele para que a verdade seja revelada”.

