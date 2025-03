Sem adversários, Ednaldo Rodrigues é reeleito à presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues foi reeleito nesta segunda-feira (24) para presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por um segundo mandato, dias depois que seu principal rival, o ex-centro-avante bicampeão mundial com a seleção brasileira Ronaldo, anunciou que deixaria a disputa devido à falta de apoio das federações estaduais.

Rodrigues usou uma brecha nos estatutos da CBF para antecipar a eleição em um ano em relação à data programada de março de 2026, aproveitando a desistência de Ronaldo de concorrer à presidência.

Com todos os 67 eleitores votando em Ednaldo, é a primeira vez que um presidente da CBF é eleito por unanimidade.

A votação reafirmou o poder de Rodrigues, que obteve todos os 141 votos disponíveis.

O colégio eleitoral é formado pelas 27 federações estaduais, às quais são atribuídos três votos cada, enquanto os 20 clubes da Série A recebem dois votos cada e os 20 times da Série B, um voto cada.

O modelo foi duramente criticado por Ronaldo.

"O sistema não deixa ninguém entrar, tanto que historicamente a CBF nunca teve uma eleição com dois candidatos. Quem está no poder se reelege ou elege o sucessor", disse Ronaldo ao Charla Podcast no fim de semana. "Minha vida foi dentro do futebol, minha vida é o futebol, eu faço tudo pelo futebol, eu sou apaixonado pelo futebol e me sentia no dever de tentar melhorar o futebol brasileiro e ajudar com o que eu tinha a oferecer... Eu sabia que era difícil para caramba, mas eu não imaginava que era impossível."