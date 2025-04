Pela segunda vez, final única da Copa Libertadores será em Lima

Lima será a cidade-sede da final única da Copa Libertadores de 2025, anunciou a Conmebol nesta segunda-feira (28). A decisão do título será em 29 de novembro, mas o estádio segue indefinido. A capital peruana foi eleita pela entidade entre outras duas concorrentes: Brasília (DF) por ter o Estádio Mané Garricha, e Montevidéu que competia com o Estádio Centenário.

Esta é a segunda vez que a capital peruana receberá a final da Libertadores. A primeira foi em 2019, quando o Flamengo conquistou o bicampeonato ao derrotar o River Plate (Argentina) por 2 a 1 no Estádio Monumental “U”, do Club Universitario de Deportes, com capacidade para 80 mil torcedores. Na ocasião, Lima foi escolhida de última hora: originalmente, a decisão ocorreria em Santiago (Chile), mas devido a manifestações sociais na época, a capital chilena desistiu do evento por questões de segurança pública.

Outra opção de estádio em Lima é o Nacional, com capacidade para cerca de 50 mil pessoas. O estádio recebeu a maioria da partidas da seleção peruana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No ano passado, a Conmebol definiu o estádio do jogo final da Libertadores após a realização das semifinais. Neste ano, as semis terminarão em 29 de outubro.

A competição teve início em 1º de abril, com a fase de grupos reunindo com 32 times, divididos em oito grupos. Além de Botafogo, atual campeão da Libertadores, o torneio conta com outros seis clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Bahia.