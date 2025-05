Brasileiro Feminino: Cruzeiro pode garantir classificação antecipada

Após derrotar a Ferroviária por 3 a 1 no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), e disparar na liderança ​da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro aguarda dois jogos deste domingo (18) para saber já se termina a 11ª rodada classificado por antecipação às quartas de final. Se o Bahia não superar o São Paulo às 15h (horário de Brasília), no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), ou o Red Bull Bragantino tropeçar diante do Grêmio, às 16h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), as "Cabulosas" garantem vaga à próxima fase mesmo com quatro jogos ainda por fazer antes do mata-mata.

O Bragantino ocupa a oitava colocação do Brasileiro, a última da zona de classificação, com os mesmos 14 pontos do Bahia, mas fica à frente por ter melhor saldo de gols. Se paulistas ou baianas não ganharem, é certo que o nono colocado não terá condições matemáticas de igualar os 29 pontos do Cruzeiro, mesmo que a equipe mineira não pontue até o fim da primeira fase.

Para poder se classificar antecipadamente neste domingo, o Cruzeiro teria, primeiro, de levar a melhor no embate de sábado (17), contra a Ferroviária, que foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. A equipe celeste saiu na frente aos 13 minutos com a meia Gaby Soares. No retorno do intervalo, Vendito recebeu passe de calcanhar da também atacante Darlene e bateu cruzado, deixando tudo igual aos oito.

As "Guerreiras Grenás" estavam melhores, mas aos 23 minutos, a atacante Letícia Ferreira, cobrando falta, recolocou as mineiras na dianteira. Seis minutos depois, a zagueira Rafa Soares marcou contra, ao tentar cortar o cruzamento pela esquerda da atacante Marília. As jogadoras do time paulista reclamaram de falta de Marília em cima da zagueira Luana, no início da jogada. Vale lembrar que não há arbitragem de vídeo na primeira fase do Brasileirão.

A Ferroviária, com 21 pontos, chegou ao quarto jogo sem vitórias e caiu para terceiro lugar, podendo terminar a rodada em quarto se o Palmeiras vencer o Internacional na segunda-feira (19), às 20h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Já o Cruzeiro, com 29, está sete a frente do segundo colocado, que agora é o Corinthians.

Jhonson brilha e Timão goleia

Na noite de sábado, as "Brabas" ganharam do Sport por 4 a 0, no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). O duelo, também transmitido ao vivo pela TV Brasil, estava inicialmente marcado para o Parque São Jorge, mas teve o local alterado devido a problemas de iluminação para jogos noturnos.

A atacante Jhonson, novidade na convocação do técnico Arthur Elias para os amistosos da seleção brasileira contra Japão, em São Paulo e Bragança Paulista (SP), foi a estrela da vitória, com três gols entre os 14 e os 25 minutos do primeiro tempo. Ela chegou a oito na competição, igualando-se a Cristiane, do Flamengo, na vice-liderança da artilharia, e ficando a um da também centroavante Amanda Gutierres, do Palmeiras, que lidera a estatística. A meia Gabi Zanotti fechou o placar já nos acréscimos da etapa final.

Se o Timão, com 22 pontos, está próximo da classificação às quartas de final, o Sport, estacionado nos dois pontos, permanece na lanterna do Brasileirão. Após 11 rodadas, as Leoas são as únicas que ainda não venceram na competição. As rubro-negras estão a quatro pontos do Juventude, 14º e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

12ª rodada

Na próxima quarta-feira (21), o Corinthians visita o América-MG na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), às 16h30. No mesmo dia, às 19h, a Ferroviária busca a reabilitação diante do Juventude, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Na quinta-feira (22), às 16h, o Cruzeiro pega o Palmeiras na Arena Barueri, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Mais tarde, às 17h, o Sport recebe o Bahia na Ilha do Retiro, em Recife.