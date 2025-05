Remo abre vantagem sobre Paysandu na final do Campeonato Paraense

TV Brasil transmite a vitória de 3 a 2 do Leão no Mangueirão

O primeiro Re-Pa pela final do Campeonato Paraense, disputado na noite desta quarta-feira (7) no estádio Mangueirão, em Belém, terminou com vitória de 3 a 2 do Remo sobre o Paysandu. A TV Brasil transmitiu a partida ao vivo.

É FIM DE JOOOOOOOOOOOGO! 🦁



O Clube do Remo vence a primeira partida da final do #ParazãoBanpará2025 pelo placar de 3 a 2.



BORA PRA CIMA, MEU LEÃOOOOOOOOOOOOO! 🤪



📸 Samara Miranda / Remo #OReiDaAmazônia #RExPA777 pic.twitter.com/WIIGgssel1 — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 8, 2025

Agora, as equipes voltam a medir forças no próximo domingo (11), a partir das 17h (horário de Brasília), novamente no Mangueirão, para decidirem quem fica com o troféu da competição.

Os torcedores que compareceram ao Mangueirão testemunharam um primeiro tempo repleto de emoções. O Remo iniciou melhor e, logo aos 10 minutos, conseguiu abrir o placar quando Janderson aproveitou bola que sobrou após chute de Sávio para finalizar. O Leão chegou ao segundo aos 22 minutos, com o zagueiro Klaus de cabeça após cobrança de escanteio.

Porém, o Paysandu conseguiu iniciar uma reação aos 40 minutos, quando o árbitro marcou pênalti após Pavani derrubar Benítez dentro da área. Rossi foi para a cobrança e não falhou. E o empate do Papão veio antes do intervalo. Aos 44 minutos Nicolas tocou para o paraguaio Jorge Benítez, que, mesmo de longe, acertou chute colocado que superou o goleiro Marcelo Rangel.

Após o intervalo o Remo conseguiu marcar mais uma vez para garantir a vitória final. E o gol decisivo saiu aos 15 minutos, quando o lateral Sávio acertou bela cobrança de falta para superar o goleiro Matheus Nogueira.