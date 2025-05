Polícia do Rio volta a prender Celsinho da Vila Vintém

Meta é conter avanço do Comando Vermelho

Policiais civis prenderam, nesta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro, Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém. Segundo a Polícia Civil, ele é uma das principais lideranças criminosas do estado do Rio e foi preso na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste da capital.

Para a polícia, o bandido estava se aliando a lideranças de grupos rivais para invadir comunidades de Santa Cruz, também na zona oeste, que estão hoje sob controle de grupos milicianos.

Operação Contenção

A Polícia Civil informou, ainda, que a prisão de Celsinho é parte da operação Contenção, que visa evitar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho na cidade. Entre as ações da operação estão prender criminosos e desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa.

Condenado a 25 anos por tráfico de drogas, Celsinho - considerado um dos fundadores da facção Amigos dos Amigos - foi preso em 2002. Das duas décadas de prisão, ele passou 15 anos na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, retornando ao Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), no Rio, em 2017. Em outubro de 2022, a Justiça do Rio concedeu liberdade ao criminoso.