Surfe: Miguel Pupo e João Chianca vão às oitavas de Margaret River

Os surfistas Miguel Pupo e João Chianca, o Chumbinho, foram os únicos a avançarem às oitavas de final de um total de oito brasileiros que competiram no round 3 da etapa de Margaret River, na costa oeste da Austrália. Na madrugada desta terça-feira (20) deram adeus à competição o líder do ranking Ítalo Ferreira, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Filipe Toledo e Edgard Groggia. Na disputa feminina, Luana Silva se classificou às oitavas no sábado (17), primeiro dia da disputa.

Nascido em Itanhaém, na Baixada Santista, Pupo levou a melhor contra o anfitrião George Pittar na quarta bateria do dia. O brasileiro pegou boas ondas e somou notas 8,00 e 7.27 (total de 15.27) contra 4.83 e 7.00 (11.83) do australiano. Na bateria 10, Chumbinho também sobrou diante do sul-africano Matthew McGillivray. O surfista de Saquarema totalizou 13.93 (notas 8.73 e 5.20) contra 10.87 do oponente (6.00 e 4.87). Com a classificação às oitavas, Chumbinho subiu da 22ª para a 17ª posição no ranking, garantindo presença na segunda metade da temporada.

BOA JOÃO!!!



Ele vence a bateria e está vivíssimo na competição 🔥🔥🔥



Matthew Mcgillivray eliminado.



🌊 Western Australia Margaret River Pro

🗓️ 16 a 27 de maio

📺 Assista ao vivo em nosso site ou canal oficial do youtube#WSLBrasil pic.twitter.com/CdSfnJgWMR — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) May 20, 2025

A etapa de Margaret Ríver, sétima do calendário da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), define o corte na classificação, limitando o número de atletas que seguirão lutando pelo título deste ano. Ao final da etapa australiana, apenas os 22 primeiros colocados entre os homens, e as 10 primeiras entre as mulheres continuarão no circuito. Além de Miguel Pupo e Chumbinho, outros quatro brasileiros estão assegurados na segunda metade da temporada da WSL: Ítalo Ferreira, Yago Dora, Filipe Toledo e Alejo Muniz.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Resultados do round 3

Bateria 1 : Mikey McDonagh (Austrália) 12.77 (6.60 e 6.17) x Yago Dora (Brasil) 11.30 (7.67 e 3.63)

Bateria 2: Griffin Colapinto (EUA) 10.97 (6.50 e 4.47) x Cole Houshmand (EUA) 9.90 (5.13 e 4.77)

Bateria 3: Leonardo Fioravanti (Itália) 17.13 (9.0 e 8.13) x Ian Gentil (Havaí) 13.60 (7.0 e 6.60)

Bateria 4: Miguel Pupo (Brasil) 15.27 (8.00 e 7.27) x George Pittar ((Austrália) 11.83 (4.83 e 7.00)

Bateria 5: Kanoa Igarashi (Japão) 13.16 (7.33 e 5.83) x Winter Vincent (Austrália) 7.93 (4.10 e 3.83 )

Bateria 6: Connor O'Leary (Japão) 14.37 (8.5 e 5.87) x Liam O'Brien (Austrália) 13.33 (7.83 e 5.50)

Bateria 7 : Jake Marshall (EUA) 12.76 (6.43 e 6.33) x Samuel Pupo (Brasil) 10.10 (5.43 e 4.67)

Bateria 8: Barron Mamiya (Havaí) 13.54 (6.87 e 6.67) x Ian Gouveia (Brasil) 13.06 (6.73 e 6.33)

Bateria 9: Jacob Willcox (Austrália) 15.00 (8.33 e 6.67) x Ítalo Ferreira (Brasil) 12.87 (6.87 e 6.00)

Bateria 10: João Chianca (Brasil) 13.93 (8.73 e 5.20) x Matthew McGillivray (África do Sul) 10.87 (6.00 e 4.87)

Bateria 11: Jackson Bunch (Havaí) 9.13 (4.63 e 4.50) x Filipe Toledo (Brasil) 7.56 (3.83 e 3.73)

Bateria 12: Crosby Colapinto (EUA) 16.00 (8.83 e 7.17) x Ethan Ewing (Austrália) 14.33 (8.00 e 6.33)

Bateria 13: Jordy Smith (África do Sul) 2.50 (6.67 e 5.83) x Edgard Groggia (Brasil) 8.53 (4.60 e 3.93)

Bateria 14: Marco Mignot (França) 13.67 (7.17 e 6.50) x Joel Vaughan (Austrália) 12.80 (6.00 e 6.80)

Bateria 15: Alan Cleland (México) 13,40 (6.90 e 6.50) x Rio Waida (Indonésia) 10,50 (5.50 e 5.00)

Bateria 16 : Imaikalani de Vault (HAV) 14.33 (8.00 e 6.33) vence Jack Robinson (AUS) 11.33 (6.00 e 5.33)