Bia Haddad estreia com vitória de virada no WTA 500 de Estrasburgo

Torneio no saibro antecede Roland Garros, segundo Grand Slam do ano

A paulistana Beatriz Haddad Maia, número 23 do mundo, estreou em grande estilo nesta segunda-feira (19) no WTA 500 de Estrasburgo (França), último torneio antes de Rolando Garros (Paris), o segundo Grand Slam do ano. Após começar a partida perdendo o primeiro set para a dinamarquesa Clara Tauson (22ª no ranking), Bia retomou o domínio do jogo na parcial seguinte, e no último set salvou dois match-points para selar a vitória de virada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, após 2h44min de embate.

A vitória com gosto de superação é apenas a quarta de Bia este ano – foram nove derrotas em 18 jogos. A brasileira interrompeu a sequência negativa no WTA de Madrid, quando ganhou na primeira rodada, mas depois voltou a tropeçar. Hoje, a brasileira resgatou o estilo combativo diante da adversária dinamarquesa, vice-campeã do WTA de Dubai, que soma 19 vitórias e apenas 10 derrotas nesta temporada.

Answering the challenge 📱



Beatriz Haddad Maia regroups and saves two match points in order to defeat Tauson, 3-6, 6-4, 7-5.#IS25 pic.twitter.com/U5F3k29LGs — wta (@WTA) May 19, 2025

“Sei que ela está fazendo uma ótima temporada, que seria uma adversária perigosa, com ótimos golpes. Mas tentei focar no meu próprio jogo e em me dar mais uma chance, mesmo quando as coisas não estavam funcionando. Acho que isso foi decisivo”, analisou a paulistana, em entrevista em quadra após a vitória.



Bia volta à quadra na próxima quarta (21), para o jogo de oitavas de final contra a norte-americana Ashlyn Krueger (37ª), em horário ainda indefinido. Também na quarta, a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputa as quartas de final contra a parceria da russa Alexandra Panova com a tcheca Marie Bouzková. Stefani e Babos estrearam domingo (18) com vitória contra a dupla da francesa Myrtille Georges com a alemã Tatjana Maria, por n2 sets a 0 (6/2 e 6/3).