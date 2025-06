Flamengo fecha primeira fase do Mundial com empate com o Los Angeles

Em seu último compromisso pela primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo arrancou um empate de 1 a 1 com o Los Angeles FC (EUA), na noite desta terça-feira (24) no Camping World Stadium, em Orlando, graças a um gol do jovem atacante Wallace Yan já aos 40 minutos do segundo tempo.

Fim de jogo em Orlando! O Mengão mantém a invencibilidade na Copa do Mundo de Clubes com gol do #GarotoDoNinho Wallace Yan!



Primeirão no grupo D, com 7 pontos!



VAMOS FLAMENGO!#fimdejogo #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FIK4VRo2g0 — Flamengo (@Flamengo) June 25, 2025

O Rubro-Negro da Gávea, que já entrou em campo classificado como primeiro colocado do Grupo D da competição, fechou a etapa inicial do Mundial com sete pontos. O segundo colocado da chave foi o Chelsea, com seis pontos após derrotar o Espérance (Tunísia) por 3 a 0 nesta terça.

Mesmo diante do adversário com a menor qualidade técnica do grupo, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís encontrou dificuldades para transformar sua superioridade em gols. Uma razão era furar a defesa extremamente fechada do Los Angeles, com destaque para o goleiro Lloris. Além disso, os chutes mais perigosos acabaram parando na trave em quatro oportunidades (duas delas saindo dos pés do uruguaio Arrascaeta).

Já a equipe da casa pouco criava na frente. Mas, aos 38 minutos da etapa final, o atacante gabonês Bouanga aproveitou desatenção da defesa do Flamengo para colocar o Los Angeles em vantagem.

Porém, a alegria dos norte-americanos durou pouco, pois, aos 40, Wallace Yan fez grande jogada individual para garantir o empate.

Bayern nas oitavas

Nesta terça também foi confirmado o adversário do Flamengo nas oitavas de final, o Bayern de Munique (Alemanha). A equipe alemã foi derrotada por 1 a 0 pelo Benfica (Portugal) e acabou terminando a primeira fase da competição como segunda colocada do Grupo C.

É confronto gigante de mata-mata na Copa do Mundo de Clubes. Fase que não dá pra escolher adversário, pode vir todo mundo. Só tem jogador sinistro. Pouco papo. Somos todos, menos alguns. Somos o FLAMENGO!



MENGÃO 🔴⚫️ 🆚 🔴🔵 @FCBayern

🕔 17h (horário de Brasília)

📍 Miami

🗓️29… pic.twitter.com/jDon1r98lu — Flamengo (@Flamengo) June 24, 2025

O Rubro-Negro da Gávea e o Bayern se enfrentam a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami.