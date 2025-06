TV Brasil exibe São Paulo x Internacional pelo Brasileirão Feminino

A TV Brasil transmite nesta quarta-feira (18) mais uma partida do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol – Série A1. O São Paulo recebe o Internacional, a partir das 14h45, em Osasco (SP), em partida válida pela 15ª rodada do campeonato.

As transmissões do Brasileirão chegam a todo o país por meio das emissoras integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), parceiras da TV Brasil. Saiba aqui como sintonizar.

Comprometida com a valorização do esporte nacional, a TV Brasil mantém espaço destacado para o segmento em sua grade. Em 2025, a emissora já transmitiu importantes campeonatos estaduais de futebol e a grande final da Copa Verde.

A promoção do esporte feminino é uma prioridade: além da cobertura do Brasileirão Feminino, a TV Brasil exibe ainda a Liga de Basquete Feminino, referência da modalidade no país. A partir do próximo fim de semana, o canal público também passa a acompanhar as emoções do Brasileirão Feminino – Série A3.



Após o fim da 14ª rodada, o Cruzeiro segue na liderança da tabela. O São Paulo está em terceiro e o Internacional, em 12º.

Por conta do jogo, nesta quarta-feira não haverá edição do programa Sem Censura.

Evento promocional

O jogo entre São Paulo e Internacional também será transmitido no Museu do Futebol, que fica na capital paulista, a partir das 15h. A ação faz parte da estratégia de consolidação da TV Brasil como a tela do futebol feminino.

A iniciativa contará com a presença das alunas do projeto social Meninas em Campo, que incentiva a prática esportiva e fomenta a igualdade de oportunidades desde a base. A presença do grupo simboliza o compromisso com o acesso e valorização do esporte. Também estarão presentes representantes e torcedores dos clubes, influenciadoras digitais e o público espontâneo que estiver visitando o local. A entrada para o museu é paga (R$ 24 a inteira e R$ 12 a meia-entrada).

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no YouTube. A atração traz entrevistas exclusivas, análises das rodadas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes participantes. Acesse.

Sobre o Brasileirão Feminino A1

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são: Juventude, América-MG, Internacional, Bahia, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Sport, Instituto 3B-AM, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília, Corinthians, Flamengo e São Paulo.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.