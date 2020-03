Aeroporto de Guarulhos suspende atividades no Terminal 1

As operações de embarque e desembarque no Terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estarão suspensas temporariamente a partir de amanhã (1). Segundo a concessionária que administra o aeroporto, a medida está alinhada à adequação da malha das companhias aéreas e à sinalização da empresa Azul de interrupção momentânea das atividades devido à pandemia da covid-19.

De acordo com a Gru-Airport, os serviços de restaurantes também serão desativados e o traslado entre terminais e de conexão com a CPTM não mais contemplará o Terminal 1, neste período.

Para obter informações sobre voos, o passageiro deve telefonar para o 11 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Aos passageiros que estiverem no aeroporto, a Azul disponibilizará plantão de atendimento na área de desembarque do Terminal 3, das 8h às 17h.

Azul

A Azul informou por meio de nota que, "em função das medidas de contenção e quarentena que estão sendo implementadas em todo o país e que limitam significativamente a mobilidade de clientes, tripulantes e parceiros, a Azul está reduzindo sua capacidade consolidada em cerca de 90% entre 25 de março e 30 de abril".

“A Azul esclarece que está utilizando os canais oficiais para fazer contato com os clientes impactados pelas alterações, providenciando a reacomodação deles”.

Durante esse período, a companhia vai operar somente 70 voos diários para 27 cidades (Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Belém (PA), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fernando de Noronha (PE), Fort Lauderdale (EUA), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Juazeiro do Norte (CE), Manaus (AM), Montes Claros (MG), Orlando (EUA), Palmas (TO), Petrolina (PE), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ), São Luís (MA), Salvador (BA), Tefé (AM), Tabatinga (AM), Uberlândia (MG) e Vitória (ES)).