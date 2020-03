Aposta feita online acerta as seis dezenas da Mega-Sena

Um apostador que fez um jogo pelo portal Loterias CAIXA acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.244 da Mega-Sena nesta quarta-feira (18) em São Paulo. Os números sorteados foram 03 – 05 – 11 – 34 – 37 – 42 e o prêmio foi R$ 12,15 milhões.

No próximo concurso, cujo sorteio ocorre no sábado (21), a estimativa é que o prêmio seja de R$ 16 milhões.

A quina teve 77 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 26.469,15. A quadra teve 4.706 bilhetes premiados; cada um ganhará R$ 618,70.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do jogo, em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte. O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

Dupla de Páscoa

Já podem ser registradas as apostas para a edição deste ano da Dupla de Páscoa. O concurso especial, número 2.070, tem prêmio inicial estimado em R$ 30 milhões e será realizado em 11 de abril de 2020, véspera do domingo de Páscoa.