Barragem de água se rompe em Novo Cruzeiro, em Minas Gerais

Uma barragem de água se rompeu no fim da tarde desta segunda-feira (30), em Novo Cruzeiro (MG), município do Vale do Jequetinhonha a cerca de 560 quilômetros de Belo Horizonte.

O volume de água que estava retido na estrutura alagou uma grande área, chegando a carregar uma retroescavadeira que estava sendo usada para a realização de serviços no local.

Segundo a Polícia Ambiental, não há, até o momento, registro de vítimas, mas ao menos três casas foram atingidas pela água e lama.

Além de prejuízos materiais, as famílias tiveram que passar a noite fora, à espera do nível da água baixar.

Segundo o tenente Marco Antonio de Oliveira Santos, do Grupamento da Polícia Militar de Meio Ambiente de Novo Cruzeiro, um homem contratado para realizar a manutenção trabalhava no instante em que a barragem se rompeu.

Acidente é investigado

Ele conseguiu escapar sem se ferir e já foi ouvido pelas autoridades responsáveis por esclarecer o que provocou o acidente. O dono da propriedade, que não reside na cidade, não tinha sido contactado até o fim desta manhã.

No início da manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada de Teófilo Otoni (MG), a pouco mais de 100 quilômetros de distância, para auxiliar as famílias atingidas e avaliar a situação, bem como a segurança da região após o acidente.

As autoridades também esperam esclarecer se os trabalhos que estavam sendo realizados eram de manutenção ou de ampliação da barragem.