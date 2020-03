No Rio, blocos levaram às ruas mais de 7 milhões de foliões

Os 453 blocos levaram às ruas 7,082 milhões de foliões no Carnaval do Rio de Janeiro, segundo balanço divulgado hoje (2) pela prefeitura do Rio. Os desfiles que reuniram mais foliões foram o Fervo da Lud, com 1 milhão de pessoas, o Bola Preta, com 630 mil, e o Bangalafumenga, com 500 mil.Os seis dias de desfile no Sambódromo receberam 273,5 mil pessoas.

Os 77 palcos com apresentação musical pela cidade, além de outros locais com bailes populares, reuniram mais 3 milhões de pessoas, totalizando 10,63 milhões de foliões. “Não tivemos nenhum incidente grave nos blocos”, informou o presidente da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), Marcelo Alves.

Marcelo Alves disse que a capital fluminense recebeu 2,1 milhões de turistas, ante 1,6 milhão no ano passado. O carnaval movimentou R$ 4 bilhões na economia do Rio. Segundo ele, a ocupação hoteleira ficou em média em 93% e, em algumas regiões, chegou próximo à 100% na semana do carnaval. Dentre os hóspedes, 77% eram brasileiros e 23% estrangeiros.

Segurança e limpeza

As barreiras de segurança montadas na entrada dos megablocos apreenderam 1.908 garrafas de vidro, 252 facas, 27 estiletes, 30 canivetes, 18 armas de brinquedo, duas de choque e 23 chaves de fenda. Foram registrados oito furtos nos megablocos, contra 110 ocorrências no ano passado. “Foi um carnaval de segurança. Com as barreiras de segurança, diminuímos em 90% os furtos dentro dos megablocos”, disse o secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos do Rio, Felipe Michel.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu ao todo 709 toneladas de resíduos. Os seis dias de desfiles na Marquês de Sapucaí geraram 332,5 toneladas de resíduos, sendo 258,1 toneladas na parte interna, 62,8 na parte externa e entorno, incluindo o Terreirão do Samba, e 11,6 de materiais potencialmente recicláveis. Durante todo o período de carnaval, foram recolhidas 119,4 toneladas de lixo dos blocos.

As equipes do Lixo Zero multaram 1.050 pessoas flagradas urinando na rua, com multa de R$ 607,54, e 64 por descarte de lixo no chão, com multa de R$ 221,75.

Matéria ampliada às 13h58