Bonde de Santa Teresa, no Rio, tem funcionamento suspenso

O governo fluminense decidiu suspender hoje (21) a circulação do bonde de Santa Teresa, que circula pelo icônico bairro alto que fica entre o centro e a zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O bonde de Santa Teresa é mais um equipamento turístico da cidade do Rio que suspendeu seu funcionamento devido à pandemia do novo coronavírus. Além dele, também estão fechadas atrações como o trem do Corcovado (que leva ao Cristo Redentor), o Pão-de-Açúcar, o aquário AquaRio e a roda-gigante RioStar.