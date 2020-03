Congresso Mundial de Arquitetos é adiado para 2021

O 27º Congresso Mundial dos Arquitetos, marcado para julho deste ano, na cidade do Rio de Janeiro, foi adiado para o período de 18 a 22 de julho de 2021. A decisão foi tomada pela comitê executivo do evento, que esperava reunir 20 mil pessoas na capital fluminense. O adiamento foi causado pela pandemia do novo coronavírus e, de acordo com nota publicada pelos organizadores, pelas dificuldades e ameaças à saúde que podem ser causadas pelo deslocamento de participantes de outras nacionalidades.

O congresso, promovido pela União Internacional de Arquitetos, já contava com inscritos e palestrantes de mais de 60 países. Todos os eventos que antecediam o congresso, como exposições, seminários e palestras, serão remarcados assim que houver uma melhora da situação de pandemia.

Um dos temas do evento, a saúde urbana, deverá ganhar novo enfoque, de modo a abarcar discussões sobre os papéis da arquitetura e o urbanismo diante de grandes epidemias, como a do novo coronavírus.