Contra coronavírus, General Motors antecipa liberação de trabalhadores

A General Motors vai adotar férias coletivas em todo complexo de São José dos Campos (SP), em resposta à reivindicação protocolada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, como forma de prevenção ao coronavírus. Os trabalhadores não devem ir à fábrica a partir de terça-feira (24).

A montadora já havia anunciado que iria adotar férias parciais e setoriais a partir de 30 de março. Segundo o sindicato, a liberação fica antecipada em uma semana, como era reivindicado pela entidade, filiado à CSP-Conlutas. A Agência Brasil tentou contato com a GM, mas até o momento não houve retorno.

Para a entidade sindical, que exigiu a antecipação das férias, todas as empresas da região precisam seguir o exemplo da GM, em linha com as recomendações da Organização Mundial de Saúde de se evitar aglomeração de pessoas para barrar o contágio pelo vírus.

“Não poderíamos esperar até o dia 30 para que os trabalhadores fossem liberados. A crise provocada pelo coronavírus exige medidas imediatas. Por isso, estamos fazendo a exigência de licença remunerada em todas as empresas”, afirma o vice-presidente do Sindicato, Renato Alme.