Coronavírus: metalúrgicos pedem licença remunerada para trabalhadores

Diante da pandemia do novo coronavírus, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região vai exigir que todas as empresas metalúrgicas concedam licença remunerada para os trabalhadores.

“A suspensão dos trabalhos é uma medida urgente e necessária e deve ser acompanhada de políticas públicas de prevenção por parte dos governos federal, estadual e municipal”, informou em nota oficial o Sindicato.

Como representante da categoria metalúrgica, o Sindicato também vai reivindicar estabilidade de emprego e nenhuma retirada de direitos dos trabalhadores. “Passamos por um momento em que a classe trabalhadora precisa de uma ampla rede de proteção social”, completa a nota.

O Sindicato informou que cartas com as reivindicações do Sindicato começam a ser protocoladas ainda nesta segunda-feira (16) nas fábricas da base, incluindo General Motors, Embraer, Yaborã, Avibras, TI Automotive, Eaton e Caoa Chery.

O próprio Sindicato adotará medidas de prevenção interna, já a partir desta terça-feira (17), com fechamento de suas subsedes e Colônia de Férias, em Caraguatatuba. Outras medidas também serão adotadas.

“Não podemos esperar que o vírus se alastre ainda mais. É preciso enfrentar a doença imediatamente. As empresas têm de assumir suas responsabilidades e tomar todas as medidas para impedir que os trabalhadores se contaminem. O lucro não pode estar acima da vida”, finalizou a nota do Sindicato.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores disse que aguarda manifestações das empresas para se posicionar sobre a demanda.