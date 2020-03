Defesa Civil emite alerta sobre aumento do volume do Lago Paranoá

A Defesa Civil do Distrito Federal emitiu hoje (6) alerta aos moradores que vivem próximo às margens do Lago Paranoá. Segundo o órgão, as comportas da barragem do lago serão abertas para dar vazão ao grande volume de água acumulado com as chuvas que caíram nos últimos dias em Brasília.

Conforme o alerta, os moradores da região devem evitar as margens do Rio São Bartolomeu porque poderá ocorrer mudanças rápidas no volume de água após a abertura das comportas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo em Brasília deve continuar nublado com pancadas de chuva nos próximos dias. Neste sábado (7), a temperatura mínima deve ficar em 18ºC e a máxima em 25ºC.