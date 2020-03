Diário Oficial da União lança versão para aplicativos

A partir desta segunda-feira (16), o acesso ao Diário Oficial da União pode ser feito por meio de um aplicativo para dispositivos móveis. Até o momento, apenas a versão para sistema Android foi disponibilizada, por meio da loja online Google Play.

Segundo a Imprensa Nacional, em breve, o aplicativo estará também disponível na loja App Store (iOS). Por meio de nota, informou-se que houve atraso no lançamento desta versão por causa da política de teletrabalho implementada na empresa, devido à pandemia de coronavírus.

Para baixar o aplicativo é necessário digitar Diário Oficial da União na área de pesquisa da loja online. Nele estarão disponíveis todas as três seções que compõem o Diário Oficial, bem como as edições extras.

Entre as funções do aplicativo estão as de notificações, filtros de leitura por órgão, tipo de ato; seleção de leitura preferencial diária; possibilidade de incluir entre os favoritos, salvar no dispositivo e compartilhar as matérias; além da versão em pdf da publicação.

Um tutorial com dicas de uso e utilidades do aplicativo foi disponibilizado no site http://www.in.gov.br/tutorial-app-dou.