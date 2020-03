Maestrina Naomi Munakata morre por complicações de coronavírus

A maestrina titular do Theatro Municipal de São Paulo, Naomi Munakata, morreu hoje (26) aos 64 anos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na capital paulista, em decorrência de complicações da covid 19, doença causada pelo coronavírus. Munakata era também regente honorária do Coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) desde 2014, onde foi titular do grupo de 1995 a 2013.

“Naomi Munakata, maestrina titular do Coral Paulistano, faleceu nesta quinta-feira, 26, em decorrência de complicações por infecção do coronavírus covid-19. Deu entrada no dia 16 no pronto atendimento com sintomas de insuficiência respiratória grave, sendo internada na unidade de terapia intensiva. Tinha 64 anos e apresentava comorbidades que resultaram na evolução desfavorável do quadro clínico”, destacou o hospital em nota.

Munakata começou a estudar piano com apenas quatro anos de idade e a cantar aos sete, no coral regido por seu pai, Motoi Munakata. Estudou violino, harpa e formou-se em composição e regência em 1978 pela Faculdade de Música do Instituto Musical de São Paulo.

Orientada por Hans Joachim Koellreutter, complementou sua formação com estudos de regência, análise e contraponto. Como bolsista da Fundação Vitae, estudou na Suécia com o maestro Eric Ericson e, em 1986, foi contemplada com uma bolsa de estudos para aperfeiçoar-se em regência na Universidade de Tóquio.

Foi diretora e professora da Escola Municipal de Música de São Paulo, diretora artística e regente do Coral Jovem do Estado, regente-assistente do Coral Paulistano e professora na Faculdade Santa Marcelina e na Faculdade de Artes Alcântara Machado (FAAM).

Veja matéria sobre apresentação do Coral Paulistano com participação da maestrina na TV Brasil.

“Com pesar, a Fundação Osesp recebe a notícia que Naomi Munakata, Regente Honorária do Coro da Osesp desde 2014 e que foi titular do grupo de 1995 a 2013, faleceu hoje por complicações em decorrência da Covid-19. Seremos eternamente gratos pela contribuição inestimável dada por Naomi à música coral brasileira e, especialmente, à nossa instituição. Que o tempo conforte os corações de todos nós, demais amigos e familiares”, diz o texto publicado pela fundação.

Em sua página no Instagram, o Theatro Municipal de São Paulo homenageou a maestrina.