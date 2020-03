Mais de 1 tonelada de cocaína é apreendida pela PRF em Minas Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou sua maior apreensão de cocaína deste ano. Mais de 1 tonelada da droga foi encontrada dentro de uma carreta estacionada no pátio de um posto de combustível, na altura do quilômetro 637, da Rodovia Fernão Dias (BR 381), em Santo Antônio do Amparo, em Minas Gerais, nessa segunda-feira (16).

A apreensão ocorreu durante procedimento de fiscalização, depois que os policiais rodoviários desconfiaram de dois veículos com placas de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que faziam pernoite no local. Ao fazerem a abordagem dos condutores, os agentes perceberam várias contradições nas informações repassadas, como o motivo do automóvel estar fazendo a viagem junto com a carreta.

Ao vistoriarem o carro e a carreta, que transportava luvas para procedimentos cirúrgicos, os policiais rodoviários localizaram no baú da carreta cerca de 1.120 tabletes de cocaína escondidos dentro de 34 bolsas de viagem, com peso total de aproximadamente 1.120 kg da droga.

Após a identificação da droga os dois motoristas foram detidos e confessaram estar juntos porque o automóvel fazia a escolta da carreta com intuito de informar sobre possíveis ações policiais no decorrer da viagem, que saiu do interior de Santa Catarina e iria para a Itabuna, na Bahia.

A cocaína foi apreendida e os dois motoristas detidos e encaminhados para a Polícia Federal em Belo Horizonte.