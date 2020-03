Rio tem quarta morte por coronavírus, a primeira na capital

A Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira (23), a quarta morte por coronavírus no estado, sendo a primeira na capital. A vítima é uma mulher, de 58 anos, que tinha outros problemas de saúde. O número de casos confirmados no estado subiu para 233.

Segundo a secretaria, as outras três mortes foram registradas nos municípios de Miguel Pereira, Niterói e Petrópolis. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades, de acordo com a secretaria, sendo classificadas como grupo de risco para a covid-19.

A capital do estado segue com o maior número de infectados, com 212 casos, seguida por Niterói, com 10 casos, Petrópolis, 3, São Gonçalo, 3, Barra Mansa, Guapimirim e Miguel Pereira, com um caso cada. Houve ainda dois casos confirmados de turistas estrangeiros.