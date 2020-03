Sobe para 186 número de pessoas com novo coronavírus no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro já soma 186 casos confirmados do novo coronavírus. Segundo o boletim divulgado no fim da tarde deste domingo (22) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), há casos em seis dos 92 municípios fluminenses: Rio de Janeiro (168), Niterói (10), Petrópolis (3), Barra Mansa, Guapimirim e Miguel Pereira com um caso cada, além de dois casos de residentes no exterior.

No estado, três pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. A SES informa que há, ainda, dez mortes em investigação no estado. Os óbitos confirmados ocorreram em Petrópolis, Miguel Pereira e Niterói. Segundo a secretaria, há 15 pessoas internadas em leitos clínicos e 17 em leitos intensivos, dentro os casos confirmados e os suspeitos. Os demais estão em isolamento domiciliar.

No boletim de ontem (21), eram 119 casos, com três óbitos (https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/rio-de-janeiro-tem-119-casos-de-coronavirus-e-tres-mortes).

Capital

Embora a SES confirme 168 casos na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que são 170 casos confirmados, sem óbitos.

A SMS, em parceria com o Instituto Pereira Passos, lançou ontem (21) um painel onde a população pode acompanhar a situação do contágio pelo novo coronavírus na cidade. Já são 33 bairros atingidos. A página na internet disponibiliza informações sobre o número total de infectados, casos suspeitos, internados e óbitos, além da evolução da epidemia na cidade e distribuição por bairros, idade e gênero.

Brasil

Em todo o país, 25 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. Ao todo, 1546 pessoas foram infectadas pelo vírus em todas as regiões brasileiras.