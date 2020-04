Guarda municipal é preso acusado de matar adolescente em Campinas

Um guarda municipal foi preso em Campinas, interior paulista, acusado de matar um adolescente de 15 anos. A Guarda Civil Metropolitana do município foi até uma área do bairro Reforma Agrária onde estão sendo feitas obras de um anel viário. Ali, um grupo de jovens estava, na tarde de ontem (5), empinando motos.

Segundo relatos das testemunhas no boletim de ocorrência, a viatura da Guarda Civil emparelhou com uma das motos. De dentro do carro, o guarda atirou no adolescente que estava na garupa. Ele morreu no local.

De acordo com a Secretária de Estado da Segurança Pública de São Paulo, as armas dos guardas envolvidas na ação foram apreendidas. O caso foi registrado como homicídio na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

A corregedoria da Guarda Municipal abriu investigação para apurar o caso.